Düzce'de korkutan deprem

Sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka İlçesi İçmeler Köyü olan 3 deprem meydana gelmişti. 08.15 sıralarında 6 kilometre derinlikte 2.7, 3.1 ve 3.5 şiddetindeki depremlere derste olan öğrenciler ise sarsıntıyla büyük korku yaşadılar. Deprem sonrasında okullara gelen bazı veliler ise çocuklarını alarak eve götürdüler. Öğrencilerin büyük bir kısmının evlerine gitmesi sonrasında eğitimin sağlık şekilde verilemeyeceğini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ali Yıldız

