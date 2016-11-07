Alınan bilgilere göre, Düzce’den Gebze’ye gitmekte olan Eren K. idaresindeki 81 EV 687 plakalı yolcu midibüsü, D-100 karayolu Küçük Melen mevkiine geldiğinde henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yoldan çıkarak yan yola devrildi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Araç sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yaralanan yolcular 112 Acil Servis ekiplerince Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavileri yapıldı.

Kaza anında midibüste bulunan yolculardan biri, “Bir anda araç kontrolden çıktı. Yan yola devrildi. Düzce’den Gebze’ye gidiyorduk. Benim gördüğümde 9 kişi yaralandı. Ama hepsinin durumu iyiydi” dedi.

Kaza sonrası kaza yerine gelen bir kadın ise akrabasının yaralanmadığını görünce sevincinden gözyaşı döktü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız