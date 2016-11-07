Diğer
Kategoriler

Düzce’de midibüs devrildi: 9 yaralı

Düzce D-100 Karayolu Küçük Melen mevkiinde midibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Düzcede midibüs devrildi: 9 yaralı

07 Kasım 2016 00:32

Alınan bilgilere göre, Düzce’den Gebze’ye gitmekte olan Eren K. idaresindeki 81 EV 687 plakalı yolcu midibüsü, D-100 karayolu Küçük Melen mevkiine geldiğinde henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yoldan çıkarak yan yola devrildi. Kazada midibüste yolcu olarak bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Araç sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yaralanan yolcular 112 Acil Servis ekiplerince Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavileri yapıldı.

Kaza anında midibüste bulunan yolculardan biri, “Bir anda araç kontrolden çıktı. Yan yola devrildi. Düzce’den Gebze’ye gidiyorduk. Benim gördüğümde 9 kişi yaralandı. Ama hepsinin durumu iyiydi” dedi.
Kaza sonrası kaza yerine gelen bir kadın ise akrabasının yaralanmadığını görünce sevincinden gözyaşı döktü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 

Ali Yıldız 

Etiketler: 9 yaralı, düzce, midibüs devrildi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!