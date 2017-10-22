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Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Düzce'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Düzcede minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

22 Ekim 2017 18:18

Kaza; D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Akçakoca’ya giden Cezmi S. idaresindeki 81 KH 253 plakalı minibüs, Düzce - Akçakoca D-655 Karayolu’nun Şifalı Su mevkiinde hatalı şerit değiştirmeye çalışan Hasan Y.’nin kullandığı 81 DK 968 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda yan dönen otomobilin içinde bulunan Esra Ö. ve Hanife Ö. ile otomobil sürücüsü Hasan Y. yaralandı. Kaza esnasında minibüste bulunan yolculardan ise Ezgi L., Salim S., Ayşenur Y. ve Feride Ç. de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce, kaza, minibüs

 

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