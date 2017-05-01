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Düzce’de silahlı yaralama kameralara yansıdı

Düzce Kent merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Düzcede silahlı yaralama kameralara yansıdı

01 Mayıs 2017 18:54
Düzce’de silahlı yaralama kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Olay Düzce’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kent merkezinde G. Ö. (25) ve S. Y. (28) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Nedeni belli olmayan tartışma sonrasında şahıs önce S. Y.’yi silahla ayağından vurdu. S. Y.’nin vurulduğunu gören G. Ö. ise kaçmaya başladı. Yaklaşık 200 metre kaçabilen G. Ö.’nün peşine düşen şahıs Düzce İl Müftülüğü önünde G. Ö.’yü de kalçasından vurarak yaraladı. G.Ö. vurulduktan sonra en yakınında bulunan bir iş yerine sığınarak ambulansın gelmesini bekledi.

Silahla yaralanan 2 şahıs 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahla yaralama olayı ise çevrede bulunan iş yerlerinin kamerasına an ve an yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce, silahlı saldırı


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