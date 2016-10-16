Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Atilla Metin, kullandığı 81 BB 449 plakalı traktörü ile Yaka Mahallesi’nde ağaç çekmek istedi. Geri manevra yapan sürücü, yol güzergahındaki çukuru fark edemeyince kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Atilla Metin olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Metin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Osman Çatana