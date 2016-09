Olay, Çınarlı köyünde meydana geldi. Ramazan K. isimli şahıs geldiği hırdavatçı dükkanında tarla meselesi yüzünden Yaşar N. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ramazan K. yanında bulundurduğu bıçakla Yaşar N.'yi yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren Bahattin Ok aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Bahattin Ok’un oğlu Serbay Ok da kavgada ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Serbay Ok da hayatını kaybetti.

Ali Yıldız