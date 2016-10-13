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Düzce’den Fenerbahçe geçti

Düzce Belediyespor voleybol takımı ile Fenerbahçe kulübü arasında 18 Temmuz salonunda hazırlık maçı oynandı. Heyecanlı ve zevkli geçen karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Fenerbahçe oldu.

Düzceden Fenerbahçe geçti

13 Ekim 2016 11:27

Düzce Protokolü ile voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma boyunca takımlarını desteklediler. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in Ankara programı nedeniyle bulunamadığı karşılaşmayı Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mesude Özcan, Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve protokol üyeleri izlediler. Oyuna hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu ve ilk iki seti 27-25 ve 25-21 önde kapattılar. Üçüncü seti Düzce Belediyespor 25-23 kazandı. Sonraki seti 25-22 kazanan Fenerbahçe 3-1’lik skorla salondan galip ayrılan taraf oldu. Maç sonrası izleyiciler Fenerbahçeli sporculara sevgi gösterisinde bulundular ve bol bol fotoğraf çektirdiler. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mesude Özcan ve Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu konuk takıma günün anısına plaket ve çiçek takdim ettiler. 

Tuncay Türkgülü 

Etiketler: düzce, Düzce Belediyespor, fenerbahçe, voleybol


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