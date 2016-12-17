Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında bombalı bir araç ile saldırıda bulunuldu. TSK’Dan yapılan açıklamaya göre yapılan saldırıda 13 kişinin şehit olduğu 48 kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti. Yaralananların içerisinde Düzceli Serdar Çiçekli’de bulunuyor. Kayseri’de vatani görevini yerine getiren ve Çiçekli saldırıda yaralanarak tedavi altına alındı. Oğullarının yaralandığı haberini alan ailesi Kayseri’ye hareket etti.

Ali Yıldız

