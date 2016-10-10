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Düzceli şehidin baba evinde yas var

Hakkari’de hain terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrasında şehit olan Düzceli Jandarma Er Erkan Özdemir’in Aydınyayla köyündeki evinde yas var. Baba Şenol Özdemir, “Ciğerim parçalandı. İnşallah o şerefsizler de paramparça olur” dedi.


10 Ekim 2016 13:13

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hain terör örgütü PKK’nın bomba yüklü araçla yaptığı saldırı sonrasında şehit olan Düzce’nin Yığılca ilçesinden Jandarma Er Erkan Özdemir’in baba evinde yas var.

Yığılca Aydınyayla köyündeki evinde taziyeleri kabul eden şehidin babası Şenol Özdemir, gözyaşlarını tutamayarak terör örgütüne lanet yağdırdı. Baba Özdemir, “Ciğerim gitti, ciğerim parçalandı. İnşallah o şerefsizler de parçalanır. İnşallah onlar da paramparça olurlar” dedi.

Şehidin cenazesinin Zonguldak'a gelmesi, ardından saat 14.00 sıralarında Yığılca ilçesine getirilmesi bekleniyor. 

Ali Yıldız

Etiketler: babaevi, düzceli şehit, yas


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