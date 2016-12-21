Yığılca ve Kaynaşlı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara ve mağduriyetlere karşı eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Buna göre okullar 21 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. İki ilçede de engelli ve hamile personelin aynı gün için idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Öte yandan Çilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresinden sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları yüzünden (kar ve aşırı buzlanma) Taşımalı sistemle okullara gelen öğrenciler için Kaymakamlık oluruyla 1 gün süreyle (21/12/2016) tatil ilan edilmiştir" denildi.

Tuncay Türkgülü

DÜZCE