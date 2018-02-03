Düziçi’de Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Düziçi Belediyesi organizasyonunda belediye binası önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık, burada “Mevzu vatan olunca, gerisi teferruat olur” yazılı pankartı açtı.

Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, yaptığı açıklamada, katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Türk askerinin Afrin'de onurlu mücadelesini sürdürdüğünü belirten Namlı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı”na katılan askerlerimize destek amacıyla toplandık. Askerimiz bölgede, sınır güvenliğimizi tehdit etmeye yönelik girişimleri önlemek amacıyla onurla mücadele vermektedir. Bu mücadele sırasında vermiş olduğumuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Askerimizin her zaman yanında destekçisiyiz. Allah onları korusun” dedi.

Konuşmanın ardından askerler için dua yapıldı.

Daha sonra aralarında belediye araçlarının da olduğu 100 araçlık konvoy, ilçede tur attı.

Resul Özdil

