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Dynamo Kursk: 86 - Fenerbahçe: 79

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague 11. hafta müsabakasında deplasmanda Rus ekibi Dynamo Kursk ile karşılaştı. Büyük mücadeleye sahne olan maç, ev sahibi ekibin 86-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dynamo Kursk: 86 - Fenerbahçe: 79

01 Şubat 2017 21:40

Sport Concert Complex'te oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley, Jantel Lavender, Sandrine Gruda ve Shekinna Stricklen beşiyle başladı. İlk çeyrek Rus ekibinin 21-19’luk üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci periyotta Jantel Lavender’in liderliğinde skor üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 33-44 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım, Fenerbahçe karşısında 35-13’lük üstünlük kurdu ve çeyreği 68-57 önde tamamladı. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, farkı eritse de maçı çevirmedi ve karşılaşmadan 86-79 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla A Grubu'ndaki üçüncü mağlubiyetini alırken, Dynamo Kursk ise namağlup unvanını korudu. 


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