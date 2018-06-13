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E-5 Karayolu’nda 200 kilometre hızda tek teker yapan maganda yakalandı

E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde 200 kilometre hıza ulaşarak tek teker üzerinde giden trafik magandası Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Para cezası kesilen magandanın ehliyetine ise el konuldu.

E-5 Karayolunda 200 kilometre hızda tek teker yapan maganda yakalandı

13 Haziran 2018 17:09
200 kilometre hızda tek teker yapan maganda yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul E-5 Karayolu, Haliç Köprüsü ve Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde motosiklet sürücüsü, 200 kilometre hıza ulaşarak tek teker üzerinde metrelerce trafikte gitmişti. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atarak ölüme meydan okuyan motosikletli genç bu anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerim medyaya yansımanın ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sürücünün eşkalini ve kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonrasında ekipler, 22 yaşındaki A.A.’yı gözaltına aldı.

E-5te 200 kilometre ve tek tekerde yolculuk E-5’te 200 kilometre ve tek tekerde yolculuk

Ehliyetine el konuldu 

Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen magandanın ifadesi alındı. Ehliyetine el konulan A.A.’ya “Trafiği tehlikeye düşürmek” ve “Ehliyet bulundurmamak” suçundan toplamda 343 lira para cezası kesildi. Büroda işlemleri tamamlanan maganda, Şişli Polis Merkezine sevk edildi. 

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenler, Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesine göre iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.  

Doğan Can Cesur

 

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