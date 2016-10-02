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E-5 Karayolu’nda Feci Kaza : 1 Ölü, 4 Yaralı

E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil sürücüsü Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 4 kişide yaralandı.

E-5 Karayolunda Feci Kaza : 1 Ölü, 4 Yaralı

02 Ekim 2016 07:45
E-5 Karayolu’nda Feci Kaza : 1 Ölü, 4 Yaralı - Tıkla İzle

Kaza, E-5 Karayolu Bahçelievler mevkii Bakırköy istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hilal Şansal yönetimindeki 34 FP 9944 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce sağ şeritte seyir halindeki 34 FCR 78 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bariyer yıkama aracına daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Özgür Köse araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Özgür Köse’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Köse, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Kadir Kurt, Yeşim Üshün, Onur Kasıroğlu ve sürücü Hilal Şansal olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslara konularak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Temizlik aracının şoförü kazayı yara almadan kurtuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Özgür Köse’nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Bakırköy istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik yan yoldan sağlandı. Bu nedenle, yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

Murat Solak

Etiketler: Bahçelievler mevkii, Bakırköy, Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Has, E-5 Karayolu, Hilal Şansal, kaza, Özgür Köse


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