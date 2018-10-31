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E-5 Karayolu'nda motosikletliden yumruk yiyen sürücü çılgına döndü

E-5 Karayolu'nda motosikletliden yumruk yiyen sürücü çılgına döndü
E-5 Karayolu'nda motosikletliden yumruk yiyen sürücü çılgına döndü

E-5 Karayolu Sefaköy mevki'inde hafif ticari araç sürücüsü, iddiaya göre sıkıştırdığı motosiklet sürücüsünden aracının içerisinde yumruk yedi. Yumruk sonrası çılgına dönen sürücü aracından bir türlü inemeyince motosikletli de kaçtı. Küfürler yağdıran sürücünün öfkesi kask kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu’nda motosikletliden yumruk yiyen sürücü çılgına döndü - Tıkla İzle

E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre, motosikletliyi sıkıştırdı. Dengesini kaybeden motosikletli araca çarparak yere düştü. Bunun üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü araca vurduktan sonra kendisini sıkıştıran sürücüye yumruk attı. Yumruğun ardından çılgına dönen sürücü, aracından inmek için defalarca hamle yaptı ancak bir türlü inemedi. O esnada ise motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Yumruk yiyen araç sürücüsü çılgına döndü
Dakikalar sonra ayakkabısız bir şekilde araçtan inebilen araç sürücüsü, motosikletlinin arkasında koşmaya başladı. Motosikletli uzaklaşınca arkasından da küfürler yağdırdı. Adeta çılgına dönen sürücüyü çevredeki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Ne olduğuna soran bir sürücüye durumu anlatan öfkeli adam, “Ağabey arabama vurdu ya. Niye trafikte benim arabama vuruyorsun dedim, orta şeritteydim. Gelir gelmez bana vurması da bir oldu. Yumruk attı ya arabadan çıkamıyorum, ah zamanında çıkabilseydim” dedi. Sakinleşmesinin ardından aracına binen sürücü, “Acaba yakalayamaz mıyım?” diyerek uzaklaştı.

Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.  

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