E-5 Karayolunda otomobil motosikletliye çarptı

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Edirne istikameti Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre karayolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, yanında seyir etmekte olan motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücü yere savrularak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Doğan Can Cesur



