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E-5 Karayolunda otomobil motosikletliye çarptı

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halinde olan motosikletliye otomobil çarptı. Kaza sonucu yere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolunda otomobil motosikletliye çarptı

11 Kasım 2017 09:07
E-5 Karayolunda otomobil motosikletliye çarptı - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Edirne istikameti Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre karayolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, yanında seyir etmekte olan motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücü yere savrularak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Doğan Can Cesur

 

 

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