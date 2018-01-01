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E-5 karayolunda sürücüler trafik polislerine zor anlar yaşattı

2018 yılının ilk saatlerinde trafik polisleri, İstanbul’un birçok noktasında sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada durdurularak alkol testine sokulan sürücüler, polis ekiplerine zorla anlar yaşatması renkli görüntülere oluşturdu.

E-5 karayolunda sürücüler trafik polislerine zor anlar yaşattı

01 Ocak 2018 04:13

2018’in ilk saatlerini dışarıda geçirmek isteyen sürücüler için polis ekipleri İstanbul’un birçok noktasında uygulama yaptı. Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, sürücülerin GBT sorgusunu da yaptı.

Alkol testine giren sürücüler polislere zor anlar yaşattı

E-5 karayolu Zincirlikuyu mevkii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi katılımında ise uygulama yapan polis ekipler, sürücüleri durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Kontrollerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücüleri alkol testine soktu. Sürücülerin birçoğunda 0 promil alkol çıkarken, bazılarında da alkol seviyesi 0.50 sınırına dayandı. İlk kez alkol testine giren bazı sürücüler ise trafik polislerine zor anlar yaşattı. Defalarca cihazı üflemek için deneme yapan sürücüler nihayetinde alkol testine girebildi.
Alkol testine giren sürücüler, “Yeni yıl herkese mutluluk getirsin. Bizde dışarıda girdik, mutluyuz. Uygulamalardan ötürü memnunuz. Alkol testi olduk ama bir şey olmadı” dedi.

Polis ekiplerinin uygulamasının sabaha kadar süreceği öğrenildi. 

 

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