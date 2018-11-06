E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda tutuklandı

E-5 Karayolu Zeytinburnu mevki'inde bir maganda, trafikte seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açmıştı. Aynı maganda karayolunun birçok noktasında trafikteki araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen maganda kısa sürede yakalandı.

BİN 2 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şubeye götürülen 28 yaşındaki Gürkan K. magandaya burada “trafiği tehlikeye sokmak ve birden fazla şerit değiştirmek” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından maganda adli işlemleri yapılmak üzere Güngören Şehit Osman Kahraman Polis Merkezine teslim edildi. Gürkan K.'ya burada kabahatler kanunundan bin 42 lira idare para cezası kesildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından ise “trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak” ve “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma” suçundan Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Doğan Can Cesur