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E-5 otoyolunda faciadan dönülen anlar kamerada

E-5 otoyolunda arka camı kırık halde seyreden otobüs faciaya neden oluyordu. Şoförün ihmali nedeniyle otobüsün camının otoyola düşmesiyle sürücüler büyük bir tehlike atlatırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

E-5 otoyolunda faciadan dönülen anlar kamerada

09 Mart 2018 09:06
E-5 otoyolunda faciadan dönülen anlar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsünün E-5 otoyolunda kırık camla seyahati az kalsın faciaya neden oluyordu. Otobüsün arka camının kırılmış halde aşağıya sarktığını gören sürücüler şoförü kornalarıyla uyardı. Şoför tüm uyarılara kayıtsız kalarak yoluna devam etti. Ancak, kırık cam bir süre sonra aniden otoyola düştü. Bu sırada yolda seyir halinde olan sürücüler ani manevra yaparak cama çarpmaktan son anda kurtuldu. Birden önüne cam düşen sürücüler ise ne yapacağını bilemeyerek uzun uzun korna çaldı.
Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar ise saniye saniye görüntülendi.  

Volkan Kayalar
 

 

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