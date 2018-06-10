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E-5’te 200 kilometre ve tek tekerde yolculuk

E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde bir motosikletli trafikte 200 kilometre hıza ulaşarak metrelerce tek teker üzerinde gitti. Motosikletli hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attığı o anları kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

E-5te 200 kilometre ve tek tekerde yolculuk

10 Haziran 2018 10:24
E-5’te 200 kilometre ve tek tekerde yolculuk - Tıkla İzle

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilerin tehlikeli tek teker şovuna bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu üzerinde trafikte süratli bir şekilde ilerleyen motosikletli, sürücülerin arasında tek teker üzerinde gitti. Çağlayan mevkiine geldiği esnada ise yolun boş olmasını fırsat bilen motosikletli, tek teker üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak metrelerce seyretti. Yürekleri ağza getiren görüntülerde sürücü o anları bir de kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

"BURADA TEK TEKER YAPMAK ZORUNDAYIM" 

Aynı sürücü benzer görüntüyü de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde kaydetti. Tünelde seyreden araçların arasından makas atarak geçip tek teker üzerinde giden motosikletli hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Akrobatik hareketler sergileyerek yolda giden sürücünün takipçileri için, "Burada bir tek teker yapmak zorundayım" demesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Motosikletlinin Haliç Köprüsü’nden geçtiği esnada 211 kilometre hıza ulaşması ve ellerini direksiyondan çekmesi dikkatlerden kaçmadı.  

 

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