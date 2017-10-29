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E-5'te feci kaza: Sürücü araç içinde sıkıştı

E-5’te trafik kazası meydana geldi. Araç içinde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

E-5te feci kaza: Sürücü araç içinde sıkıştı

29 Ekim 2017 06:02

Kaza, 02.30 sıralarında E-5 üzeri Edirnekapı Metrobüs durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 AK 3003 plakalı araç ile 34 YB 2996 plakalı araç kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: E5, kaza, trafik kazası

 

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