E-5'te kamyon devrildi, trafik kilitlendi

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir kamyon devrildi. Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kilitlenen trafik araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun lastiğinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kamyonet bir otomobilin üstüne devrilip yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Kazayı kamyondakiler ve otomobildekiler yara almadan atlattı.

İsmail Bulut





