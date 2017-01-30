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E-5'te makas atan sürücünün yol açtığı zincirleme kaza kamerada

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda makas atan bir sürücü, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Sürücünün umursamadan yoluna devam ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

E-5te makas atan sürücünün yol açtığı zincirleme kaza kamerada

30 Ocak 2017 09:07
E-5'te makas atan sürücünün yol açtığı zincirleme kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siyah bir otomobilin sürücüsü yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte tehlike saçarak hızla devam eden araç önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan iki araç, metrobüs bariyerlerine çaparken, olaya sebebiyet veren sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ve zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Etiketler: küçükçekmece


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