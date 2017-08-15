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E-5'te mendil satan çocukların ölümle dansı

İstanbul’da, E-5 Karayolu üzerinde mendil satan çocukların, süratle seyreden araçların arasında karşıdan karşıya geçerek, adeta ölümle dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

E-5te mendil satan çocukların ölümle dansı

15 Ağustos 2017 11:01
E-5'te mendil satan çocukların ölümle dansı - Tıkla İzle

Her saniyesi dehşete düşüren görüntülerde defalarca ölümün kıyısından dönen çocuklar, kendilerini cep telefonu ile çekenleri ise taş yağmuruna tuttu.

İstanbul’da, eski ismiyle E-5 Karayolu üzerinde geçtiğimiz Cuma akşamı kaydedilen görüntüler trafikte su, kağıt mendil ve benzeri ürünleri satan çocukların yaşadığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Akşam saatlerinde metrobüs hattının Darülaceze durağında bulunan ve mendil sattıkları görülen üç çocuk, defalarca ölümle burun buruna geldi. Adeta ‘ölümle dans’ eden çocukların dehşete düşüren hareketleri cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir çocuğun metrobüs tarafından karşıya geçmek için yola atlamasıyla başlıyor. Çocuk yola atladığında bütün şeritlerden araçların son derece hızlı geçtiği izlenirken, o çocuk ölümü neredeyse saliselerle sıyırıyor. Sürücülerin yaşadığı şaşkınlık ve dehşet, uzun korna seslerinden anlaşılırken, kazaya davetiye çıkaran çocuğun rahat tavırları dikkat çekiyor. Elinde beyaz bir poşet bulunan ve yaşça daha küçük olduğu görülen başka bir çocuğun karşıdan karşıya geçtiği anlarda da araçların süratle geçiş yaptığı ve o çocuğun da ölümü saliselerle atlattığı görülüyor.

Kendilerini görüntüleyen muhabiri taş yağmuruna tuttular

Ölümle adeta dans eden çocukların sahne olduğu dehşet anları, kendilerini cep telefonu ile görüntüleyen kişiyi fark etmeleriyle başka bir boyut kazanıyor. Kendi canlarını hiçe sayan çocuklar, trafik güvenliğini bir kez daha tehlikeye düşürerek, yerden topladığı taşları E-5’ten süratle geçen araçların arasından görüntülerin çekildiği metrobüs durağına doğru fırlatmaya başlıyor. Dakikalar süren taş yağmuru ve ölümle dans anları, çocukların yoldan geri çekilmesi üzerine son buluyor.

Hüseyin Coşkun
 


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