Kaza, E-5 otoyolu Küçükçekmece Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletli kurye direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra önünde seyir halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden şahıs olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından çevrede bulunan hastanenin morguna kaldırıldı. Bu esnada kaza nedeniyle E-5 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönmeye başladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Volkan Kayalar