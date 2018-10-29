E-5'te otomobil alev alev yandı

E-5 Otoyolu Saadetdere Mevkii'nde seyir halindeki aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede Ahmet Bilgili idaresindeki 34 GN 5452 plakalı aracı tamamen sardı. Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen araç küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Beylikdüzü-Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Erdal Can İçelli - Murat Delice