İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-5'te otomobil alev alev yandı

E-5'te otomobil alev alev yandı
E-5'te otomobil alev alev yandı

E-5 Otoyolu Saadetdere Mevkii’nde bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobil alev alev yanarken, trafik tamamen durdu.

E-5 Otoyolu Saadetdere Mevkii'nde seyir halindeki aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede Ahmet Bilgili idaresindeki 34 GN 5452 plakalı aracı tamamen sardı. Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen araç küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Beylikdüzü-Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Erdal Can İçelli - Murat Delice 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.