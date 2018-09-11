E-5'te pompalı tüfekli yol tartışması: 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E-5'te seyir halinde bulunan A.O. ile T.G. isimli şahıslar arasında yol nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine T.G. aracında bulunan pompalı tüfekle ateş ederek A.O'yu yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olayın ardından incelemelerde bulunan Silivri Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli T.G kısa sürede saklandığı yerde ruhsatsız ve tezkeresi bulunmayan pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Yusuf Eker