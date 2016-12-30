Olay önceki akşam E-5 Otoyolu Bakırköy Mevkii'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde giden 34 LS 2664 plakalı minibüste belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm minibüsü sardı. Sürücü kendini araçtan güçlükle atarken, olay yerine itfaiye çağrıldı. Bu sırada diğer sürücüler tehlikeli olmasına rağmen yanan minibüse aldırış etmeden yollarına devam etti.Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

