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E-5'te taksinin kapısını açtı, motosikletli ölümden döndü

E-5 otoyolunda taksiden inmek isteyen yolcu, yol ortasında aniden kapıyı açınca motosiklet bariyerlere çarptı. Kaza başka bir motorcu tarafından görüntülendi.

E-5te taksinin kapısını açtı, motosikletli ölümden döndü

24 Mayıs 2018 11:42
E-5'te taksinin kapısını açtı, motosikletli ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde E-5 karayolunda meydana geldi. Trafiğin sıkışık olduğunu gören ticari taksideki müşteri, E-5'in ortasında inmeye çalıştı. Şahıs kapıyı aniden açınca emniyet şeridinde seyreden motosiklet sürücüsü kapıya çarpmamak için direksiyonu çevirdi ancak bariyerlere çarparak yol ortasına savruldu. Yaşanan kaza bir başka motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü emniyet şeridinden giderken önünde bulunan taksinin kapısını yolcu aniden açıyor. Motosiklet sürücüsü ise kapıya çarpmamak için hamle yapıyor. Ancak bu sefer de bariyerlere çarpan sürücü, savrularak yola düşüyor. Kapıyı açan adam ve diğer motosiklet sürücüsü ise hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor.  

Volkan Kayalar

 

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