Diğer
Kategoriler

E-5’te tehlikeli yolculuk!

İstanbul E-5 karayolunda 3 kişinin bir motorsiklete binerek son sürat yolculuk etmesi kameralara yansıdı. Yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen gençlerin tehlikeli yolculuğu an be an kaydedildi.

E-5te tehlikeli yolculuk!

09 Haziran 2018 10:24
E-5’te tehlikeli yolculuk! - Tıkla İzle

İstanbul’da 3 gencin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. E-5 karayolunun Bakırköy mevkiinde bir motorsiklete binen 3 kişinin süratli bir şekilde gerçekleştirdiği yolculuk kameralara takıldı. Görüntülerde yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen gençlerin akan trafiğe aldırış etmeden şerit değiştirdikleri görülüyor. Görüntülendiklerini anlayan gençlerden biri, el işaretiyle hallerinden memnun olduklarını anlatmaya çalışıyor. Kameraya takılan diğer genç ise eliyle yüzünü gizliyor. Gençlerin bu tehlikeli yolculukta kask kullanmadıkları da kameralara yansıyor.  

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç