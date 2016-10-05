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E-5'te tehlikeli yolculuk! Ölüme böyle davetiye çıkarıyorlar...

İstanbul'un Büyükçekmece ve Beylikdüzü mevkiisinde iki farklı aracın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

E-5te tehlikeli yolculuk! Ölüme böyle davetiye çıkarıyorlar...

05 Ekim 2016 17:09
E-5'te tehlikeli yolculuk! Ölüme böyle davetiye çıkarıyorlar... - Tıkla İzle

Biri Büyükçekmece, diğeri ise Beylikdüzü E-5 otoyolunda çekilen iki farklı görüntü... Son günlerde hızla artan bu tehlikeli serüven, otoyoldaki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atıyor.

BAGAJDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Cuma günü 23.30 sıralarında çekilen ilk görüntü, İstanbul Büyükçekmece'de bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; Mimarsinan - Büyükçekmece sahil yolu istikametine doğru giden kırmızı bir otomobilin bagaj kısmında seyahat eden 3 kişinin rahat hareketleri, trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

EVLENİRSENİZ BUNU SAKIN YAPMAYIN

Diğer görüntü ise geçen Pazar günü saat 11:30 sularında kaydedildi. Lüks aracın bagajına binen bir kişi, eline aldığı fotoğraf makinası ile düğün konvoyunun fotoğraflarını çekti. E-5'teki bu korkunç manzaraya şahit olanlar ise gözlerine inanamadı.

Sayıları her geçen gün artan bu tehlikeli yolculuk, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının neden bu kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor... 

KAYNAK: Ahmet AYDEMİR / TÜRKİYE GAZETESİ

Etiketler: beylikdüzü, Büyükçekmece, E-5, İstanbul, tehlikeli sürücü, trafik


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