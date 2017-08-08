E-5'te trafiği felç eden kaza

Kaza saat, 08.00 sıralarında E-5 Küçükçekmece mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. Önünden geçen aracın sağ tarafına geçmeye çalışan sürücü Burak F. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü Burak F. sol tarafta bulunan metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi. Olay yerinden geçen duyarlı bir sürücü durup yaralı sürücüye yardımcı oldu. Kollarında çizikler olan ve kaşı açılan sürücü kazanın şokunu uzun süre üstünden atamadı. Arabanın parçaları sağa sola savruldu. Kazanın etkisi ile Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

"Satışa geldik"

Aracını satmayı planlayan sürücü Burak F. arabanın arka tarafına reklam amaçlı "Satışa geldik" yazısını yazmıştı. Ancak kaza sonrası aracında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Açılan hava yastığı ise sürücünün ciddi derecede yara almasına engel oldu.

Murat Delice

