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E-5'te trafiğin ortasında drift

Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda drift yapan bir sürücü, trafiği tehlikeye attı. Drift sırasında aracın egzozundan kopan bir parça da trafikteki araçlara savrulurken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

E-5te trafiğin ortasında drift

04 Şubat 2017 11:51
E-5'te trafiğin ortasında drift - Tıkla İzle

"Bu kadarına da pes" dedirten görüntüler, Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda kaydedildi. Yoğun trafikte drift yapan bir spor otomobil sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

E5'te tehlike dolu anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yoğun trafikte drift yapmaya başlayan sürücü, diğer sürücülerinin hayatını da riske atıyor. Drift sırasında aracın egzozundan kopan bir parçanın da trafiğe savrulduğu görülüyor. 

Yaşanan tehlike dolu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Hakkında işlem yapılan sürücüye, para cezası kesildi. 

Etiketler: anadolu yakası, E-5


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