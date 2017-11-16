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E-5’te zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

E-5 karayolu Edirnekapı mevkiinde bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine 3 aracın çarptığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

E-5te zincirleme kaza: 1i ağır 5 yaralı

16 Kasım 2017 18:45
E-5’te zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu Edirnekapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bariyer çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamyonetine önce 34 HR 3604 plakalı cip, sonrasında ise Ziya Gümüş idaresindeki 34 PV 9590 plakalı lüks otomobil ve Eyüp Korkmaz yönetimindeki 34 KP 2994 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Yol çalışma yapan kamyonete 3 aracın çarptığı kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafikte seyreden sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza mahalline gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında, trafik akışı kısa bir süre iki şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının sona ermesiyle birlikte trafik akışı tekrar normale döndü. 

Doğancan Cesur - Volkan Kayalar 

 

Doğancan Cesur - Volkan Kayalar 
İSTANBUL (İHA) - Doğancan Cesur - Volkan Kayalar 
İSTANBUL (İHA) - Doğancan Cesur - Volkan Kayalar 
İSTANBUL (İHA) -
 

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