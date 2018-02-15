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E devlet alt üst soy bilgisi erişime yeniden açıldı !Alt Üst Soy Bilgisi sorgulama ekranı...

E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti geçen hafta açılmıştı. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem kesintiye uğramıştı. Uygulamada sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etme imkanı bulurken hizmet bu akşam saatlerinde uygulama yeniden erişime açıldı.

E devlet alt üst soy bilgisi erişime yeniden açıldı !Alt Üst Soy Bilgisi sorgulama ekranı...

15 Şubat 2018 00:07

E-devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti geçen hafta açılmıştı. Hizmet aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenirken, Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyordu. Daha önce uygulamaya ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyordu.Akşam saatlerinde düzelen e-Devlet, bugün söz konusu hizmeti yeniden erişime açtı.
 

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