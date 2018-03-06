E-Devlet borç ve alacak sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet Telefon, internet ve TV borç sorgulama?

E-Devlet sistemi gelişmeye devam ederek milyonlarca vatandaşın işini kolaylaştıracak hizmetleri sunmaya devam ediyor. Alt Üst Soy Ağacı sorgulama , sefer görev emri sorgulama, Şehitlik sorgulama, Miras sorgulama son zamanlarda vatandaşlar tarafından çok rağbet gördü. E-Devlet sisteminin vatandaşlara sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise borç ve alacak sorgulama özelliği. E-Devlet üzerinden telefon, internet ve TV abonelikleri gibi geçmişe dönük borç sorgulaması yapılıp fazla ve hatalı ödemeler de sorgulanabilmekte. Sorgulama sonucu alacağınız çıkması durumunda paylaştığınız hesap numarasına 15 gün içerinde geri ödeme yapılmaktadır.

Yenişafak gazetesinde yer alan habere göre, "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

BORÇ VE ALACAK GÖRÜLEBİLİYOR

3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

15 GÜN SÜRESİ VAR

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ‘Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri’ başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.

Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor.

BORÇ VE ALACAK SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN