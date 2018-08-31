e-Devlet Koordinasyon Toplantısı Külliyede yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-devlet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından takip edilecek yeni yol haritası belirlendi.

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulduğu toplantıda, e-devletin siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutu da ele alındı.

Toplantıda, e-devletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin 1 yıl içinde elektronik ortamda sağlanması yönünde karar alındı. Öte yandan toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşümünün e-devlet sistemi üzerine inşa edileceğine de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaşa, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak. Oktay başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı.

Derya Yetim

