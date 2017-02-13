Yüksek Seçim Kurulunun 05/05/2016 tarih ve 208 sayılı kararı ile Kurumumuzun secmen.ysk.gov.tr internet sayfasındayer alan yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere yönelik bilgilendirme hizmetlerinin e-Devlet kapısı (türkiye.gov.tr) aracılığıyla da sunulmasına karar verildi.

e-Devlet üzerinden hizmet verilmeye başlandı

Bu karar doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında 09.06.2016 tarihinde bir protokol imzalanmış ve 30.01.2017 tarihinden itibaren söz konusu hizmetler e-Devlet kapısı üzerinden verilmeye başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklama şöyle;

Bilindiği üzere e-Devlet hizmetleri ile vatandaşlara,kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda etkin ve verimli bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır.

Aktif kullanıcı sayısı her geçen gün artan e-Devlet kapısında vatandaş, tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duymadan erişebilmektedir. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu olarak, seçmen bilgilerine yönelik vermiş olduğumuz aşağıdaki hizmetlerin,kamu kurum ve kuruluşlarının ortak platformu olan e-Devlet kapısı üzerinden de verilmesininvatandaş odaklı iş süreçlerini kısaltacağından memnuniyeti arttıracağı kanaatindeyiz.

Yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler e-Devlet kapısı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecektir:

• Kendisinin ve kendisi ile aynı hanede bulunan seçmenlerin seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığı,

• Kaydı bulunmayan, kaydında düzeltme yapmak veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen seçmenlerin başvuru adımları ile ilgili açıklamalar,

• Askı döneminde aynı binada oturan seçmenler,

• Seçim dönemi içinde kendisinin ve aynı hanede oturan seçmenlerin oy kullanacağı sandık bilgileri,

• Seçmen bilgi kâğıdı,

• Seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler,

• Engelli olduğu halde seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan seçmenlerin başvuru için yapması gerekli iş adımları.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler e-Devlet kapısı üzerinden aşağıdaki bilgilere ulaşabilecektir:

• Kendisinin yurt dışı seçmen kütüğünde kaydının olup olmadığı,

• Bağlı bulunduğu dış temsilcilik bilgisi,

• Askı döneminde bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda yapması gereken iş adımları ile ilgili açıklamalar,

• Seçim dönemi içinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgiler,

• Yurt dışında oy verme tarih aralıkları,

• Seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler.