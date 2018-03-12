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e-Devlet'ten bir uygulama daha: Vasiyetname sorgulama hizmeti geliyor! Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı harekete geçti ve e-Devlet’ten yeni bir hizmet daha geliyor. Soy ağacı ve miras sorgulama hizmetlerinin ardından şimdi de ‘Vasiyetname’ uygulaması geliyor. Peki vasiyetname sorgulama nasıl yapılır? Merak edilenler haberimizde…

e-Devletten bir uygulama daha: Vasiyetname sorgulama hizmeti geliyor! Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır?

12 Mart 2018 16:22

Geçtiğimiz günlerde "Soy Ağacı" ve "Miras Sorgulama" hizmetini başlatan ve milyonları uykusuz bırakan e-Devlet uygulaması bu kez de "Vasiyetname" hizmeti verecek. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak. Peki vasiyetname sorgulama nasıl yapılır? Merak edilenler haberimizde…

VASİYETNAME NASIL SORGULANIR?

Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.

HANGİ TARİHLERİ KAPSAYACAK?

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu. 

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

 

Etiketler: e-devlet, Vasiyetname, Vasiyetname sorgulama

 

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