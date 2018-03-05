Diğer
Kategoriler

E-Devlet'ten bir yenilik daha! |E-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden yeni bir uygulama daha vatandaşların hizmetine açılacak... Bir yakınınızdan miras kalıp kalmadığını öğrenmek artık çok kolay olacak. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden artık “Mirasçılık Belgesi" işlemlerini en kısa sürede yapacak. Peki, E-Devlet'ten Miras sorgulama nasıl yapılır? haberimizden öğrenebilirsiniz...

E-Devletten bir yenilik daha! |E-Devlet miras sorgulama nasıl yapılır?

05 Mart 2018 16:00

Geçtiğimiz günlerde "Soy Ağacı" ve "Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmetini başlatan ve milyonları uykusuz bırakan e-Devlet uygulaması bu kez de "Mirasçılık Belgesi" hizmeti verecek. 6 Mart'ta hizmete sunulacak olan Miras sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

 Konuyla ilgili olarak e-Devlet'ten yapılan açıklama şöyle:

 "Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

e-Devlet'ten "Miras Sorgulama" nasıl yapılır?

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.

e-Devlet'ten miras sorgulamak için tıklayınız

 

Miras sorgulama hizmeti 6 Mart  tarihinden itibaren uygulanacak

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

Etiketler: miras sorgulama, Miras sorgulama nasıl yapılır

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç