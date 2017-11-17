E-Devletten cilt no ve seri no nasıl öğrenilir? E-Devlet cilt no ve seri no sorgulama | Cilt no sorgulama

Bilindiği üzere yeni kimlik kartlarında cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgiler bulunmuyor. ''Peki vatandaş bu bilgileri nereden temin edebilecek?'' sorusunun cevabı haberimizde. Artık cilt numarası ve aile sıra numarası sorgulamaları için Nüfus Müdürlüklerine gitmek mecburiyetinde kalmayacaksınız. E-Devlet kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebileceksiniz. E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptığınız takdirde cilt numarası ve aile sıra numarası gibi bilgilere erişebilmeniz mümkün.

“Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” duyurusu

E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı.

Daha öncesinde sadece kendiniz için belge alabiliyor iken, artık Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ni kendiniz, eşiniz ve henüz ergin olmayan çocuklarınız için e-Devlet Kapısı'ndan alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.

1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.

2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke giriş yapınız

https://www.turkiye.gov.tr/

3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan “Sisteme Giriş” yazısına tıklayınız.

4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.

Uçuş bilgileri de artık E-Devlet'te

E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) hayata geçirdiği yeni uygulamada artık vatandaşlar Uçuş bilgilerine e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, uygulamayla ilgili resmi twiter hesabından, ”Artık güncel uçuş bilgilerine 35 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet kapısından da ulaşabiliyor yolcularımız” paylaşımını yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yeni bir uygulama hayata geçirdi. Bu uygulamaya göre artık vatandaşlar Uçuş bilgilerine e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, vatandaşların artık uçuş bilgilerine e-devlet uygulamasından ulaşabileceğini resmi twiter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ocak, resmi twiter hesabından, “Bilgi, teknoloji nerede DHMİ orada! Kolay ulaşılır, erişilir olmayı önemsiyoruz. Kurumsal iletişim merkezimiz, sosyal medya sayfalarımız ve tüm iletişim mecralarımızın kapıları 7/24 açık herkese açık. Artık güncel uçuş bilgilerine 35 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet kapısından da ulaşabiliyor yolcularımız. Yazılım ekiplerimiz, vatandaşlarımıza bu kanalla daha çok hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bilgi, teknoloji nerede DHMİ orada!” açıklamasını yaptı.