Diğer
Kategoriler

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

E-Devlet'e bir yeni hizmet daha eklendi. E-Devlet kapısı üzerinden hizmete açılan 'İcra dosyası sorgulama' sayesinde vatandaşlar artık, haklarında icra dosyasının olup olmadığını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler.

E-Devletten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

20 Haziran 2018 19:05

Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet; bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor. Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle oluşturulan E-Devlet uygulamasına Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında 'İcra dosyası sorgulama' hizmeti eklendi. İcra dosyası sorgulama uygulaması sayesinde, vatandaşlar haklarında başlatılmış olan bir icra takibi varsa, bu bilgiye kolaylıkla e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlayabilecek ayrıca mevcut icra dosyalarının numarasını öğrenebilecekler.

E-DEVLET GİRİŞİ İLE İCRA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Adalet Bakanlığı'nın "İcra Dosyası Sorgulama" başlığı altında açılan hizmet ile hakkınızda icra dosyası davası olup olmadığının sorgulaması yapılabiliyor..

E-Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.

E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet'in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna "İcra Dosyası Sorgulama" yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler.

Cem Radış
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç