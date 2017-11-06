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E-kitap çeviri dünyasına yenilik getirecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin, mütercim-tercümanlık öğrencilerinin fırsat eşitliği içerisinde eğitim alabilmesi için animasyonlarla, görsellerle ve videolarla dolu bir e-kitap hazırlıyor. TÜBİTAK’ın '5 bin Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı' kapsamında geliştirdiği 'Bilgisayar Destekli Çeviri' adlı e-kitap, akıllı cihazlar ve bilgisayarlarda okunabilecek.

E-kitap çeviri dünyasına yenilik getirecek

06 Kasım 2017 11:42

Türkiye’de çeviri teknolojileri alanında 2013 yılında Çeviri ve Teknoloji adıyla ilk kez kendisi tarafından kitap yayınlandığını, mütercim tercümanlık yükseköğrenimi gören öğrencilere destek olmayı amaçladığını belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin, TÜBİTAK’ın Türkçe telif kaynaklarını arttırmak amacıyla yaptığı çağrıyla Türkiye’de çeviri bilim ve teknoloji çalışmalarına destek vermek istediğini kaydetti. Doç. Dr. Şahin, "Türkiye genelinde TÜBİTAK çağrısı doğrultusunda 7 e-kitap başvurusu destekleniyor. Bunlardan biri benim başvurum. Bu destek sayesinde zenginleştirilmiş ögelerle, animasyonlarla, görsellerle ve videolarla dolu bir e-kitap hazırlıyorum. Kitap Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu tarafından geliştirilen ve dijital kitaplar için kullanılan açık standartlı bir dosya formatını içeren EPUB3 formatında olacak. Böylece herkesin erişimine açık olacak. Bu format sayesinde e-kitap akıllı cihazlar ve bilgisayarlarda rahatlıkla okunabilecek” dedi. 

Kitapta 15 bölümün bulunacağını, her bölümün sonunda soru ve yanıtların yer alacağını aktaran Doç. Dr. Şahin, her bölüm için de ayrıca sunum dosyaları hazırladığını ifade etti. Kitap sayesinde Bilgisayar Destekli Çeviri dersinin mütercim tercümanlık ve çeviri bilim bölümlerinde ortak bir plan çerçevesinde verilmesinin mümkün olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, şunları söyledi:

10 yıllık deneyimi var

"E-kitap, mütercim tercümanlık ve çeviri bilim alanında giderek daha fazla gelişme gösteren ve çeviri uygulamalarını, öğretimini, araştırmalarını etkileyen bir konu olan teknolojiyi ele alıyor. Yeni teknolojiler ve araçlar mevcut uygulamaları değiştirmiş, yeni talepler oluşturmuş ve dolayısıyla çevirmen profilini etkilemiştir. Mütercim tercümanlık ve çeviri bilim bölümlerinde çeviri teknolojilerine yönelik ders sayısı artıyor. Çeviri ve teknoloji ilişkisi konusunda Türkçe yazılmış çok az sayıda akademik çalışma mevcut. Elektronik ortamda sunulacak ve animasyon ve videolarla geliştirilecek bir kaynak olarak bilgisayar destekli çeviri e-kitabı bu konuya ilişkin derslerde birincil kaynak görevi görebilecek. Görsel-işitsel bileşenlerle desteklenen elektronik kitap öğrencilerin gerek mevcut internet kaynaklarını kullanarak gerekse kitapta tanıtılacak olan araçların deneme sürümlerini indirerek pratik yapmalarına olanak sağlayacak. Yaklaşık 10 yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünde Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları dersi veriyorum. Bu dersi kendim tasarladım ve yıllar içinde geliştirdim. Bu on yıllık deneyimimi Türkiye’deki tüm akademisyen ve öğrencilerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluk olacak." 

Etiketler: e-kitap, İEÜ, TÜBİTAK

 

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