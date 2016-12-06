

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından 2011 eğitim-öğretim yılı başlangıcında eğitime destek vermek amacıyla pilot olarak merkezdeki bazı okulların öğrencilerine dağıtılması ile başlayan uygulama bu gün bir çığ gibi büyüyerek ilkokul, ortaokul ve Lise öğrencilerinin vazgeçilmezi haline geldi. Nazilli merkez ve çevre mahallelerdeki tüm ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine ücretsiz olarak yeni eğitim-öğretim yılı için dağıtılan şifreler ile öğrencilere internet üzerinden dershane ortamı sunan Nazilli Belediyesi Sosyal Belediyecilik hizmetlerinde sınır tanımadığı gibi eğitim ve öğretime katkı ve desteklerini sürdürüyor.



Okulların tamir tadilat ve bakımları, kantin yapımları ya da eksik okul malzemelerinin giderilmesi konularında destek ve hizmetlerini her daim sürdüren Nazilli Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi için hazırladığı e-öğrenme portalı şifrelerini 12 bin 500 öğrenciye dağıttı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık temsili olarak Zafer Orta Okulunda e-öğrenme şifrelerini Okul Müdürü Recep Vural ve Müdür Yardımcıları ile birlikte dağıttı. Başkan Alıcık “ Şehrimize yapılacak en önemli yatırımın çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırım olduğu düşüncesi ile başlattığımız bu uygulama sayesinde öğrencilerimize bilgiyi internet üzerinden ulaştırarak onların eğitimine katkıda bulunuyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz bizim en büyük gücümüzdür. Bu gücümüzün de temeli eğitimdir. Öğrencilerimizin eğitim sürecine katkıda bulunacak bu proje ile onların başarılı birer öğrenci olarak yetişmelerini umut ediyorum” dedi.



Dağıtılan e öğrenme şifreleri ile öğrencilerin Nazilli Belediyesi internet adresinde bulunan e-öğrenme portalına kayıt yaparak görsel şekilde derslere katılabilecek ve mevcut binlerce soruyla pratik yapabileceklerini belirten Başkan Haluk Alıcık, ayrıca evlerinde internet erişimi olmayan öğrencilerin katlı otopark içinde yer alan internet evinden yararlanabileceklerini de söyledi. Uygulamanın 2011 yılında başlatıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Haluk Alıcık “Her yıl öğrencilerimize ücretsiz e-öğrenme hizmeti kesintisiz olarak sağladık. Geçtiğimiz süreçte İnternet üzerinden eğitim desteği alan birçok öğrenci TEOG sınavlarına da bu portal üzerinden hazırlanma imkânı bularak başarıya ulaştı. Bu eğitim- öğretim yılında ise Meslek Liseleri ve düz liseler, Ortaokullar ile ilköğretim okullarının 4. Sınıf öğrencilerine toplamda 12 bin 500 adet, öğretmenlerimize de 750 adet e-öğrenme şifresi teslim ettik. Tüm öğrencilerimize bu imkânı iyi değerlendirmelerini öneriyor derslerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.