e-Okul girişi ile yapılabilecek sorgulamaları haberimizden sizlerle paylaşıyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında geliştirilen e-okul yıllardır en çok kullanılan eğitim portallarından biridir. Hem yönetim bilgi sistemi hem de veli bilgilendirme sistemi girişi yapmak için haberimizden yararlanabilirsiniz. İşte eokul üzerinden yapılacak sorgulamalar ve detaylı açıklamalar.
e-Okul VBS giriş
Açılan sayfa üzerinden giriş yapabilir ve okulla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır?
E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapacak olan velilerin öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Erişim sağlandıktan sonra e okul portalı için menü ve bilgi alanlarının yer aldığı yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfalar üzerinden ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. E Okul giriş işlemi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
E-okul ile hangi sorgulamalar yapılabilir?
- Devamsızlık durumu
- Sınav sonuçları
- Şube başarı ortalaması
- Karne notları
- Sınav tarihleri
- Aldığı belgeler
- Yıl sonu notları
- Haftalık ders programı
- Sınıf bilgileri
- Nakil durumu
e-Okul mobil uygulamaları nelerdir?
e-Okul Android uygulaması
e-Okul iOS uygulaması
MEB personel uygulaması
Bu uygulama adresleri üzerinden e-Okul uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve sisteme rahatlıkla giriş yapabilirsiniz.
E Okul Mobil Uygulaması nedir?
E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.
Android uygulamalarına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.