e-Okul girişi ile yapılabilecek sorgulamaları haberimizden sizlerle paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında geliştirilen e-okul yıllardır en çok kullanılan eğitim portallarından biridir. Hem yönetim bilgi sistemi hem de veli bilgilendirme sistemi girişi yapmak için haberimizden yararlanabilirsiniz. İşte eokul üzerinden yapılacak sorgulamalar ve detaylı açıklamalar.

e-Okul VBS giriş

Açılan sayfa üzerinden giriş yapabilir ve okulla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapacak olan velilerin öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Erişim sağlandıktan sonra e okul portalı için menü ve bilgi alanlarının yer aldığı yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfalar üzerinden ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. E Okul giriş işlemi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-okul ile hangi sorgulamalar yapılabilir?

- Devamsızlık durumu

- Sınav sonuçları

- Şube başarı ortalaması

- Karne notları

- Sınav tarihleri

- Aldığı belgeler

- Yıl sonu notları

- Haftalık ders programı

- Sınıf bilgileri

- Nakil durumu

e-Okul mobil uygulamaları nelerdir?

e-Okul Android uygulaması

e-Okul iOS uygulaması

MEB personel uygulaması

Bu uygulama adresleri üzerinden e-Okul uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve sisteme rahatlıkla giriş yapabilirsiniz.

E Okul Mobil Uygulaması nedir?

E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.

Android uygulamalarına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Okul Android uygulaması

e-Okul iOS uygulaması