e-Okul girişi ile yapılabilecek sorgulamaları haberimizden sizlerle paylaşıyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında geliştirilen e-okul yıllardır en çok kullanılan eğitim portallarından biridir. Hem yönetim bilgi sistemi hem de veli bilgilendirme sistemi girişi yapmak için haberimizden yararlanabilirsiniz. İşte eokul üzerinden yapılacak sorgulamalar ve detaylı açıklamalar.
e-Okul VBS giriş
Açılan sayfa üzerinden giriş yapabilir ve okulla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır?
E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapacak olan velilerin öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Erişim sağlandıktan sonra e okul portalı için menü ve bilgi alanlarının yer aldığı yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfalar üzerinden ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. E Okul giriş işlemi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
E-okul ile hangi sorgulamalar yapılabilir?
- Devamsızlık durumu
- Sınav sonuçları
- Şube başarı ortalaması
- Karne notları
- Sınav tarihleri
- Aldığı belgeler
- Yıl sonu notları
- Haftalık ders programı
- Sınıf bilgileri
- Nakil durumu
e-Okul mobil uygulamaları nelerdir?
e-Okul Android uygulaması
e-Okul iOS uygulaması
MEB personel uygulaması
Bu uygulama adresleri üzerinden e-Okul uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve sisteme rahatlıkla giriş yapabilirsiniz.
E Okul Mobil Uygulaması nedir?
E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.
Android uygulamalarına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
TEOG Nedir?
Teog 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Teog merkezi ortak sınavlar kapsamında;
*1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.
* 3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.
* Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.
* 1. Teog ortak sınavları 2014 yılında Kasım ayı son haftasında 2. Teog sınavları ise Nisan ayı son haftasında yapılmıştır.
* Teog ortak sınavları hafta içi iki günde yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.
* Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,
* Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.
* Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.
* Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.
* Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.
* Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.
* Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.