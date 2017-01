e-Okul girişi ile yapılabilecek sorgulamaları haberimizden sizlerle paylaşıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında geliştirilen e-okul yıllardır en çok kullanılan eğitim portallarından biridir. Hem yönetim bilgi sistemi hem de veli bilgilendirme sistemi girişi yapmak için haberimizden yararlanabilirsiniz. İşte eokul üzerinden yapılacak sorgulamalar ve detaylı açıklamalar.

e-Okul VBS giriş

Açılan sayfa üzerinden giriş yapabilir ve okulla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapacak olan velilerin öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Erişim sağlandıktan sonra e okul portalı için menü ve bilgi alanlarının yer aldığı yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfalar üzerinden ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. E Okul giriş işlemi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-okul ile hangi sorgulamalar yapılabilir?

- Devamsızlık durumu

- Sınav sonuçları

- Şube başarı ortalaması

- Karne notları

- Sınav tarihleri

- Aldığı belgeler

- Yıl sonu notları

- Haftalık ders programı

- Sınıf bilgileri

- Nakil durumu

e-Okul mobil uygulamaları nelerdir?

e-Okul Android uygulaması

e-Okul iOS uygulaması

MEB personel uygulaması

Bu uygulama adresleri üzerinden e-Okul uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve sisteme rahatlıkla giriş yapabilirsiniz.

E Okul Mobil Uygulaması nedir?

E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.

Android uygulamalarına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

e-Okul Android uygulaması

e-Okul iOS uygulaması

TEOG Nedir?

Teog 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;

Türkçe

Matematik

Fen ve Teknoloji

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Yabancı Dil

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Teog merkezi ortak sınavlar kapsamında;

*1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.

* 3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.

* Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.

* 1. Teog ortak sınavları 2014 yılında Kasım ayı son haftasında 2. Teog sınavları ise Nisan ayı son haftasında yapılmıştır.

* Teog ortak sınavları hafta içi iki günde yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.

* Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,

* Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.

* Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.

* Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.

* Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.

* Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.

* Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.