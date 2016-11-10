Diğer
Kategoriler

e-Okul Sınav Sonuçları nasıl sorgulanır?

E-Okul sisteminin gelmesi ile birlikte gerek öğrenciler gerek velillere büyük kolaylık sağlandı. Sistem öğrencinin sadece sınav sonuçlarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda devamsızlık ve okuldaki başarı durumunu göstermekle de fayda sağlıyor. Peki e-Okul Sınav Sonuçları nasıl sorgulanır? e-Okul devamsızlık nasıl sorgulanır? e-Okul öğrencinin başarı durumuna nasıl bakılır? Detaylar haberimizde...

e-Okul Sınav Sonuçları nasıl sorgulanır?

10 Kasım 2016 10:18

E-Okul sisteminin gelmesi ile birlikte gerek öğrenciler gerek velillere büyük kolaylık sağlandı. Sistem öğrencinin sadece sınav sonuçlarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda devamsızlık ve okuldaki başarı durumunu göstermekle de fayda sağlıyor.

Bu sistemi öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı kadar velilerde kullanıyor. Böylece hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler okula dair en son bilgileri elde edebiliyor. Bu sistem dolayısıyla büyük bir işlev görüyor.

Öğretmen/idari giriş, öğrenci girişi, veli bilgilendirme sistemi girişi

Öğretmenler ve idareciler, öğrencilerin notlarını, davranışlarını, başarı grafiğini kendi sistemi üzerinden girebilmektedir. Öğrenci girişi ise okuldaki sınav notlarını, başarısını veya başarısızlığını öğrenci sistemi içerisinde görebilir. Veli, ise bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin görmediği, öğretmenin öğrenciyle alakalı düşüncelerini bu sistem üzerinden görebilmektedir.

e-Okul Sınav Sonuçları nasıl öğrenilir? 

e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir.

E-Okul'un mobil uygulamalarını indirmek için ise;

IOS İÇİN TIKLAYINIZ

ANDROID İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: e-Okul Sınav Sonuçları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!