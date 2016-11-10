E-Okul sisteminin gelmesi ile birlikte gerek öğrenciler gerek velillere büyük kolaylık sağlandı. Sistem öğrencinin sadece sınav sonuçlarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda devamsızlık ve okuldaki başarı durumunu göstermekle de fayda sağlıyor.

Bu sistemi öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı kadar velilerde kullanıyor. Böylece hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler okula dair en son bilgileri elde edebiliyor. Bu sistem dolayısıyla büyük bir işlev görüyor.

Öğretmen/idari giriş, öğrenci girişi, veli bilgilendirme sistemi girişi

Öğretmenler ve idareciler, öğrencilerin notlarını, davranışlarını, başarı grafiğini kendi sistemi üzerinden girebilmektedir. Öğrenci girişi ise okuldaki sınav notlarını, başarısını veya başarısızlığını öğrenci sistemi içerisinde görebilir. Veli, ise bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin görmediği, öğretmenin öğrenciyle alakalı düşüncelerini bu sistem üzerinden görebilmektedir.

e-Okul Sınav Sonuçları nasıl öğrenilir?

e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir.

E-Okul'un mobil uygulamalarını indirmek için ise;

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