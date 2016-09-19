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e-Okul VBS giriş! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ders programı

Yaklaşık 3 aylık yaz tatili döneminden sonra okullar bugün sabah itibariyle yeniden açıldı.e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ( e-Okul VBS ) üzerinden sisteme girebilir ve ders programınızı görebilirsiniz. e-Okul VBS giriş ve ders programı öğrenme.Okulla ilgili tüm gelişmeler ise e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz

e-Okul VBS giriş! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ders programı

19 Eylül 2016 09:43

Yaklaşık 3 aylık yaz tatili döneminden sonra okullar bugün sabah itibariyle yeniden açıldı.e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde ( e-Okul VBS ) yoğunluk tekrar başladı. Aileler öğrencilerler ilgili haftalık ders programlarını merak ediyorlar. Okulla ilgili tüm gelişmeleri  e-Okul üzerinden ulaşabilirsiniz.

e-Okul VBS giriş

Açılan sayfa üzerinden giriş yapabilir ve okulla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş yapacak olan velilerin öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekiyor. Bu sayfayı açtıklarında karşılarına çıkan panelde öğrencilerinin kimlik bilgileri ve okul numarasını kullanmaları lazım. Erişim sağlandıktan sonra e okul portalı için menü ve bilgi alanlarının yer aldığı yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfalar üzerinden ulaşmak istediğiniz bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. E Okul giriş işlemi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Üstteki linke tıkladıktan sonra açılan sayfada resimde de görüldüğü gibi “Güvenlik Kodu (Resimdeki Rakamlar), T.C Kimlik Numaranız ve Okul Numaranızı" girdikten sonra “Tamam" deyin. Tamama bastıktan sonra aşağıdaki resimdeki gibi bir ekran açılacak. Bu ekranda sizden üç soruya cevap vermeniz istenir. Bu üç sorunun cevabını girdikten sonra, altta sıralanmış olan resimlerden size ait olanı işaretleyerek “Tamam" deyin. E-okul not bilgileri sayfanız açılmış olacaktır. Eğer aşağıdaki resimde yer alan sorulardan bir ya da birkaçını bilmiyorsanız. Çıkış yapıp tekrar girerseniz sorular değişecektir. Genel olarak “doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer,cilt no, aile sıra no,doğduğu ay vb." tarzda nüfus cüzdanında yer alan sorular soruluyor. Burdaki amaç başkalarının sizin e-okul sayfanıza girmelerini engellemek. Bu sebeple güvenlik aşamaları arttırılmış.

E Okul üzerinden hangi bilgiler öğrenilir?
- Devamsızlık durumu
- Sınav sonuçları
- Şube başarı ortalaması
- Karne notları
- Sınav tarihleri
- Aldığı belgeler
- Yıl sonu notları
- Haftalık ders programı
- Sınıf bilgileri
- Nakil durumu

İdareci ve öğretmenler hangi işlemleri e-okul üzerinden yapabilir?
Öğretmenler sınav tarihleri girişi, sınav sonuçları açıklaması, sözlü notları açıklaması, aldığı belgelerin girişi, şube ortalaması hesaplama, not ortalamaları belirleme ve gelişim raporları girişi gibi bilgileri sisteme girmektedirler.

İdareciler ise, nakil işlemleri, kayıt işlemleri, öğrenci dosya giriş ve düzenlemeleri, öğrenci fotoğraf giriş ve güncellemesi, derslerin öğretmen bilgileri girişi, haftalık ders programı düzenlemesi, gelişim raporları, devamsızlık bilgisi girişleri ve sosyal etkinlik faaliyetleri bilgi girişlerini E-okul sistemi üzerinden bildirmektedirler.

Öğrenciler için E-okul, internet üzerinden erişim sağlayabildikleri bir uygulamadır. E-Okul sistemi üzerinden öğrenciler devamsızlık bilgilerini ,derslerini, almış olduğu onur belgesi, takdir belgesi ve teşekkür belgelerini, şubelerinin not ortalamalarını, haftalık ders programlarını, derslerine girecek olan öğretmenlerin kim olduklarını, gelişim raporlarını ve sınav tarihlerini E-Okul sistemi üzerinden öğrenebilmektedirler.
E-okul sistemi iki alt sistemden oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi Veli Bilgilendirme Sistemi diğeri yönetici bilgi sistemidir. E-Okul veli bilgilendirme ve yönetici bilgilendirme sistemleri kullanımı aynı değildir. Yazının devamında bu iki sisteminin nasıl kullanılacağını anlatacağız. Vermiş olduğumuz bilgileri takip ederek e-okul sistemini nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
e-Okul mobil uygulamalarını indirme!
e-Okul Android uygulaması
e-Okul iOS uygulaması

MEB personel uygulaması
Bu uygulama adresleri üzerinden e-Okul uygulamasını cihazlarınıza indirebilir ve sisteme rahatlıkla giriş yapabilirsiniz.

E Okul Mobil Uygulaması nedir?
E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.
E okul mobil uygulaması aracılığıyla da yine öğrencilerin okuldaki tüm durumları hakkında bilgi sağlanacaktır. Özellikle ders notları bölümü yoğun bir kullanım alırken, veli ya da öğrencilerin ders notlarını takip etmek için e okul mobil uygulamasındaki notlar bölümünü de kullanabilir. E okul mobil uygulamasının kullanımından indirime işlemlerine kadar hiçbir bölümünde ücret istenmemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan sistem sayesinde her zaman öğrencilerin takibinin yapılarak, okul hakkında bilgi alınması sağlanmıştır. Eğer sizler de akıllı cep telefonları ya da tablet kullanıyorsanız mobil uygulamayı cihazlarınıza indirebilirsiniz. Belirli aralıklarla güncellemesi yapılan uygulamanın güncellemelerinin de takip edilerek gerektiği zamanlarda cihazlara yüklenmesi önemlidir. Böylece sorun yaşanmadan sistem sürekli kullanılabilir.

Etiketler: e okul vbs


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