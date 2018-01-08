E Okul VBS girişi nasıl yapılır? E Okul’da hangi sorgulamalar yapılır?

2017-2018 eğitim öğretim döneminin 18 Eylül 2017 tarihinde başlamasıyla beraber E Okul VBS ekranı çocuklarının eğimini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla internet üzerinden aranmaya başlandı. Not ve ders programı, devamsızlık gibi bilgilerin yer aldığı E Okul VBS ekranı, eğitim öğretimle ilgili birçok bilgiye de erişim imkanı sağlıyor. İşte, E Okul VBS ekranı hakkında detaylı bilgiler...

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için;

1) Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası

2) Okul numarası

3) 4 haneli güvenlik sorusunu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE AŞAĞIDAKİ LİNK ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://e-okul.meb.gov.tr/

E-OKUL'DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemi; öğrencinin sınav puanlarını, sınav tarihlerini, devamsızlık durumunu, haftalık ders programını, nakil işlemlerini, merkezi olarak yapılacak sınavların (TEOG vb.) tercih işlemlerini, aldığı belgelerini, şube başarı ortalamalarını, yılsonu notlarını ve duyurularını içermektedir.

Aynı zamanda E-okul veli bilgilendirme sisteminin telefonlara da indirilebilme olanağı bulunmaktadır. Bu sayede veliler öğrencilerin eğitim akışını anlık olarak her yerde diledikleri zaman takip edebilecekler. Kısaca E-Okul veli bilgilendirme sistemi, velilere öğrencileri hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu sayede veliler çocuğuyla ilgili bilgilerini tüm eğitim hayatı boyunca öğrenebilmekte ve çocuğuna daha iyi eğitim kalitesi, üstün başarı sağlayabilmek adına geleceğini şekillendirme fırsatına sahip olmaktadır.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile beraber veliler öğrencilerinin okul durumunu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebillirler.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmanız yeterlidir. Veliler bu sistem sayesinde öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedirler.Bunun için yapılması gereken sadece sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmakta. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için telefon operatörünüze bağlı olarak belli bir ücretlendirme yapılmaktadır.

