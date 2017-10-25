E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl girilir? 15 Tatil ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin en çok kullandığı sistem olan e-Okul uygulaması üzerinden öğrencilerin bir çok bilgisine ulaşılabiliyor. Devamsızlık sorgulamaları,sınav sonuçları, karne notları ve diğer öğrenci bilgilerini kolayca bu sistem sayesinde öğrenebilirsiniz. Peki e okul veli bilgilendirme sistemine nasıl girilir ve 15 ara tatili ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Öğrencilerin bir çok işlemlerini gerçekleştirebilcekleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için öncelikle arama motorlarından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna basıldığında E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır. Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır. Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-OKUL'DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemi; öğrencinin sınav puanlarını, sınav tarihlerini, devamsızlık durumunu, haftalık ders programını, nakil işlemlerini, merkezi olarak yapılacak sınavların (TEOG vb.) tercih işlemlerini, aldığı belgelerini, şube başarı ortalamalarını, yılsonu notlarını ve duyurularını içermektedir.

Aynı zamanda E-okul veli bilgilendirme sisteminin telefonlara da indirilebilme olanağı bulunmaktadır. Bu sayede veliler öğrencilerin eğitim akışını anlık olarak her yerde diledikleri zaman takip edebilecekler. Kısaca E-Okul veli bilgilendirme sistemi, velilere öğrencileri hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu sayede veliler çocuğuyla ilgili bilgilerini tüm eğitim hayatı boyunca öğrenebilmekte ve çocuğuna daha iyi eğitim kalitesi, üstün başarı sağlayabilmek adına geleceğini şekillendirme fırsatına sahip olmaktadır.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 15 tatil 19 Ocak 2017 Cuma günü okullar kapanıyor, 22 Ocak 2017 tarihinde, Pazartesi günü okullar tatile giriyor. Öğrenciler 13 gün tatil yaptıktan sonra okullar 5 Şubat Pazartesi günü tekrar eğitim öğretime başlayacak.

2018 YILINDA ÖĞRENCİLER HAFTA İÇİ KAÇ GÜN TATİLLERİ BULUNUYOR?

Bakanlar Kurulu’nca hazırlanan resmi tatil günleri olarak 2018 yılında;

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

Hafta içi 12 gün tatilleri bulunuyor.